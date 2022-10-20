Белгородское село Муром подверглось обстрелу со стороны Украины 20 октября

20 октября. Муром после атаки ВСУ. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

Сегодня, 20 октября, под массированный обстрел попало село Муром Шебекинского городского округа. По предварительным данным жертв и пострадавших нет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Есть сильные разрушения у Дома культуры, детского сада, школы, офиса семейного врача, магазина и частных домовладений. Подомовой обход территории продолжается. Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние. Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы находятся на месте, - уточнил Вячеслав Владимирович.

Как сообщалось ранее, сегодня утром атаке подверглось сельхозпредприятие Шебекинского горокруга. Кстати, Шебекино обстреливают уже второй день кряду. Накануне, 20 октября, ранения получили три мирных жителя.

Напомним, что ВСУ атакуют Белгородчину с самого начала специальной военной операции 24 февраля. А 8 октября обстреляли 5 населенных пунктов Белгородской области. Ни разу до этого соседнее государство не обстреливало за одни сутки так много населенных пунктов нашего региона.