ВСУ обстреляли Белгородскую область 20 октября

Все работники переведены в безопасное место и на дистант с понедельника. Фото со страницы Вячеслава Гладкова в VK.

В Шебекинском городком округе зафиксирован прилет трех снарядов на территорию сельскохозяйственного предприятия. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших и разрушений нет. Все работники переведены в безопасное место и на дистант с понедельника, - уточнил губернатор.

Как сообщалось ранее, Шебекино обстреливают уже второй день кряду. Накануне, 20 октября, ранения получили три мирных жителя.

Напомним, что ВСУ атакуют Белгородчину с самого начала специальной военной операции 24 февраля. А 8 октября обстреляли 5 населенных пунктов Белгородской области. Ни разу до этого соседнее государство не обстреливало за одни сутки так много населенных пунктов нашего региона.