Осенние каникулы в Белгородской области продлят до 30 октября

Белгородские школьники будут отдыхать на неделю больше, чем в других регионах РФ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Поступает много обращений от родителей с просьбой продлить школьные каникулы. Посмотрели, как это может отразиться на качестве знаний, которые получают наши дети. Понимаем, что в течение учебного года сможем догнать дополнительную неделю. Поэтому рекомендуем всем образовательным учреждениям Белгородской области ещё на неделю продлить школьные осенние каникулы, - написал в своем телеграм-канале Вячеслав Гладков.

Напомним, что все белгородские школы ушли на осенние каникулы раньше срока – с 17 октября. Таким образом, осенний отдых у детей продлится две недели – до 30 октября включительно

- Мера абсолютно вынужденная, вопрос касается безопасности и оперативной обстановки. Надеюсь, что к следующему четвергу будем принимать дальнейшее решение, - подытожил глава региона.