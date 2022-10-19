Число пострадавших после обстрела белгородского Шебекино ВСУ увеличилось до трех

Зафиксированы прилеты в жилые домавладения на окраине города. Фото со страницы Вячеслава Гладкова в VK.

В результате сегодняшнего обстрела Шебекино пострадало три человека, а не два, как сообщалось ранее.

- Мужчина находится в операционной. Женщину доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Также в больницу привезли еще одну пострадавшую, - написал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам Вячеслава Владимировича, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Зафиксированы прилеты в жилые домавладения на окраине города. Они принадлежат детям-сиротам. Разрушены несколько домов. Также местами оборваны линии электропередач.

- Аварийные бригады уже выехали на место. Подомовой обход территории продолжается, - подытожил глава региона.

Тем временем, сегодня, 19 октября, снаряд ВСУ попал в одно из зданий инфраструктуры Белгорода, из-за чего у местных жителей пропало электроснабжение. Впрочем, энергетики уже вернули свет в дома жителей.

Напомним, что ВСУ атакуют Белгородчину с самого начала специальной военной операции 24 февраля. А 8 октября обстреляли 5 населенных пунктов Белгородской области. Ни разу до этого соседнее государство не обстреливало за одни сутки так много населенных пунктов нашего региона.