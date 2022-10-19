Два жителя Белгородской области получили ранения после обстрела со стороны Украины 19 октября

19 октября. Шебекино после обстрела ВСУ. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

Под сильный обстрел со стороны Украины попало Шебекино.

- Есть пострадавшие. Мужчина с ранением грудной клетки, в тяжелом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Женщину доставляют в районную ЦРБ, - написал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам Вячеслава Владимировича, все прилеты снарядов пришлись на гражданские объекты, в том числе торговый центр и ФОК. В спортивном объекте поврежден надувной купол. В торговом центре посечены окна и витрины, а также две машины, которые стояли на территории парковки. В эти минуты обстрел территории продолжается.

Как сообщалось ранее, сегодня, 19 октября, снаряд ВСУ попал в одно из зданий инфраструктуры Белгорода, из-за чего у местных жителей пропало электроснабжение. Впрочем, уже большей части жителей Харьковской горы свет дали.

Напомним, что ВСУ атакуют Белгородчину с самого начала специальной военной операции 24 февраля. А 8 октября обстреляли 5 населенных пунктов Белгородской области. Ни разу до этого соседнее государство не обстреливало за одни сутки так много населенных пунктов нашего региона.