Житель Белгородской области четыре года насиловал несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы

У осужденного еще есть время на апелляцию. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

47-летний житель Прохоровского района признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 (15 эпизодов), п. «б» ч. 4 ст. 131, ч. 1 ст. 119 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста; изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста; угроза убийством).

Следствие и суд установили, что злоумышленник с 2017 по 2021 год в одном из населенных пунктов Прохоровского района насиловал малолетнюю дочь своей сожительницы. Кроме того, мужчина всякий раз угрожал девочке убийством, чтобы та никому не рассказывала о происходящем.

- В итоге злоумышленника на 17 лет отправили в колонию строгого режима с ограничением свободы на срок два года после отбытия основного наказания, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области. - Впрочем, у осужденного еще есть время на апелляцию.

Как сообщалось ранее, двум белгородцам грозит тюрьма за сексуальные отношения с 15-летней и 16-летней девушками.

Тем временем, в Белгороде иностранец изнасиловал 33-летнюю местную женщину.