Снаряд ВСУ попал в одно из зданий Белгорода 19 октября

14 октября. Последствия обстрела в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

- Зафиксировано попадание снаряда на один из объектов инфраструктуры города Белгорода, - написал в своем телеграм-канале Вячеслав Гладков.

По словам Вячеслава Владимировича, разрушения незначительные, они не повлияют на работу энергообеспечения города. Все оперативные службы выехали на место для устранения последствий.

Как сообщалось ранее, 18 октября, в Белгородской области в результате обстрела железнодорожной станции пострадал мужчина.

Также вчера несколько сел Грайворонского горокруга подверглись минометному обстрелу. Кроме того, было атаковано село Старый Хутор попало пол обстрел ВСУ.

Напомним, что ВСУ атакуют Белгородчину с самого начала специальной военной операции 24 февраля. А 8 октября обстреляли 5 населенных пунктов Белгородской области. Ни разу до этого соседнее государство не обстреливало за одни сутки так много населенных пунктов нашего региона.