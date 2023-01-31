Для детей из приграничных территорий Белгородской области создадут адаптационный центр

«Солнечный круг» – это сеть взаимосвязанных площадок из 9 приграничных муниципалитетов области. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Проект комплексной помощи детям приграничных территорий региона будет реализован в Разуменском доме детства в Белгородском районе. Организация победила в конкурсе Фонда президентских грантов и получила поддержку в размере 4,8 млн рублей. Цель проекта «Солнечный круг» - снизить последствия травматического воздействия, укрепить соматическое здоровье, улучшить процесс адаптации к происходящим событиям, а также обеспечить дальнейшее свободное и устойчивое развитие личности ребенка. Специалисты будут обследовать ребенка и давать рекомендации о необходимости его включения в коррекционный процесс. Решение об этом принимает родитель или законный представитель. «Солнечный круг» – это сеть взаимосвязанных площадок из 9 приграничных муниципалитетов области. Базовые учреждения из числа подведомственных организаций определил минсоцтруд региона. Площадки оснастят необходимым оборудованием, будет обустроен кабинет психолога, сенсорная комната, зал для проведения групповых занятий и другое. Проект стартует 1 марта. За время его реализации планируется охватить 830 детей. В их числе: воспитанники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в приграничных районах и находящихся в стрессовой ситуации, связанной с проведением специальной военной операции; дети из семей переселенцев из республик ДНР и ЛНР, временно проживающих на территории приграничных районов региона; дети из приемных и опекунских семей.