Вячеслав Гладков впервые в этом году встретился с жителями Журавлевки и Нехотеевки

Губернатор рассказал о помощи вынужденным переселенцам. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вчера, 30 января, глава Белгородской области встретился с жителями приграничных Журавлевки и Нехотеевки. Они были временно отселены в одну из гостиниц Белгорода из-за постоянных обстрелов. Это первая в этом году встреча губернатора с вынужденными переселенцами. Как признался Гладков, она одна из самых позитивных.

Губернатор поделился с жителями итогами своей встречи с Владимиром Путиным. В частности, речь шла об оказании помощи вынужденным переселенцам. Сейчас прорабатывается механизм по предоставлению собственникам нового жилья.

- Движение вперед очень большое. С правительством РФ мы на связи каждый день. Первостепенный вопрос – вопрос предоставления жилья вынужденным переселенцам - в настоящий момент прорабатывается. Ждем итоговый перечень поручений Президента и механизм по предоставлению собственникам нового жилья. Надеюсь, что уже на следующей неделе мы проведем повторную встречу, чтобы озвучить принятые решения, - обратился к жителям Вячеслав Гладков.

Также губернатор отметил, что отдельно прорабатывается вопрос об оказании помощи бизнесу, пострадавшему после обстрелов.

- Среди вопросов жителей просьбы о помощи бизнесу, пострадавшему от обстрелов. С точки зрения закона, мы за счёт средств федерального бюджета можем выплатить определенную сумму, которая часто несопоставима с понесенными потерями. Поэтому в этом вопросе также рассчитываем на поддержку федерального центра, принятые решения озвучу дополнительно. А вот по фермерским хозяйствам и севу той же сои на приграничных территориях проведем совещание в середине февраля, отдельно собрав аграриев, - сказал глава региона.

Напомним, что в регионе временно переселено порядка 6800 жителей из приграничных населенных пунктов Белгородской области, подвергающихся обстрелам. Жителям из отселенных территорий выплачивается компенсация за аренду жилых помещений в сумме 10 тысяч рублей на семью ежемесячно, многодетным семьям – 15 тысяч рублей. Также эти семьи получают единовременную помощь в сумме 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. Часть семей проживает в пунктах временного размещения.