Полицейский из Белгородского района представит регион в финале Всероссийского конкурса «Народный участковый – 2022»

Участковый уполномоченный ОМВД России по Белгородскому району старший лейтенант полиции Сергей Наумов. фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В Белгородской области по итогам двух туров определился победитель, который будет представлять регион в финале Всероссийского конкурса «Народный участковый – 2022». Старший лейтенант полиции Сергей Наумов служит в органах внутренних дел четыре года. Ему 26 лет.

Молодому офицеру достался для службы непростой участок - участковый уполномоченный ОМВД России следит за порядком на приграничной территории Белгородского района. Под его пристальным взором села Малиновка, Журавлевка, Нехотеевка и Отрадное. Граница здесь проходит прямо в огородах у 3,5 тысяч жителей. Люди они простые, дружные, отзывчивые. На рубеже служит и родной брат Сергея. Он пограничник. Края здесь живописные - с пением птиц и памятными обелисками, выкрашенными по старинке «серебрянкой».

НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ

Не так давно у участкового уполномоченного появился надежный тыл - супруга Маша и сынишка Саша, которому всего полтора месяца. Родные греют душу молодого офицера, поддерживают в любой ситуации и всегда ждут домой. В канун Нового года Сергей потерял отца. Папа умер у него на руках. Сердце. Страж порядка сильный, но о трагедии не смог рассказать маме. Попросил об этом врача.

- Мужчины иногда плачут, и это не от слабости, а от искренности, - признается полицейский.

ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ

Чаще всего из преступлений на его участке встречаются мелкие кражи и бытовые конфликты. За годы службы старший лейтенант полиции пресек более 200 правонарушений. Те, кто не вняли предупреждениям, понесли уголовную ответственность. Таких у Сергея Сергеевича порядка 30 человек. Все на контроле, под пристальным вниманием участкового. И в этом заслуга не только его, но и глав сельских поселений, да и самих жителей, которые тоже помогают следить за порядком.

УЧАСТКОВЫЙ НА ПЕРЕДОВОЙ

Все изменилось 24 февраля. Совсем молодой офицер полиции оказался на передовой. Каска и бронежилет, кажется, приросли к нему. Каждый день, выполняя свои должностные обязанности, он рискует жизнью. Однако о переводе в более безопасное место даже не задумывается. За время специальной военной операции приграничные мирные села много раз подвергались обстрелам.

Белгородский участковый, с детства мечтавший защищать ворота своей футбольной команды, теперь защищает свою Родину. Вместе с сотрудниками МЧС России он вывез из-под огня более 2 тысяч человек. Признается, это было нелегко. Село опустело…И теперь задача Сергея - сохранить имущество и позаботиться о тех, кто все же остался на линии огня. А значит, с поста он не уйдет.

- Долг участкового уполномоченного в том, чтобы помогать людям. Я чувствую, что сейчас им особенно нужен. В трудную минуту повернуться спиной к тем, кто мне доверял, и просто пройти мимо, я не имею права, - отметил Сергей Наумов.