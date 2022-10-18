Белгородское село Старый Хутор попало пол обстрел ВСУ

Последствия обстрела села Вознесеновка Шебекинского городского округа 14 октября. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Об очередном обстреле со стороны Украины 18 октября написал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадало село Старый Хутор в Валуйском городском округе.

- Никто из жителей не пострадал. Осколками снаряда посечены несколько фасадов и окон частных домовладений, - отметил глава региона.

Вячеслав Гладков также сообщил, что на территории населенного пункта повреждена линия электропередачи. В данный момент село обесточено. К восстановительным работам аварийные бригады приступят в светлое время суток.