Соцопрос: россияне назвали недвижимость, золото и вклады перспективными для инвестиций

Однако 41% россиян не занимается вложением своих сбережений.

Вклады и накопительные счета остаются самыми популярными инвестиционными инструментами в России – их используют более половины наших соотечественников. Таковы результаты опроса, проведенного экспертами банка «Открытие» и «Росгосстрах Жизнь». Среди тех, кто регулярно вкладывает средства, лидируют жители Москвы и Московской области, Северного Кавказа и в ЦФО.

Самыми популярными инвестиционными инструментами у россиян остаются вклады и накопительные счета: ими пользовались раньше или пользуются сейчас 53% россиян. Почти четверть опрошенных (24%) имеют опыт инвестиций в акции и облигации, 20% - в недвижимость, 18% - в иностранную валюту, 12% - в золото и драгоценные камни, 11% - в продукты инвестиционного и накопительного страхования жизни.

Отвечая на открытый вопрос о наиболее перспективных инвестиционных инструментах в нынешней ситуации, респонденты чаще всего называли недвижимость, золото и драгоценные камни, вклады и накопительные счета, а также акции и облигации.

В целом, проведенный соцопрос позволяет констатировать: несмотря на глобальную неопределенность, 67% наших сограждан готовы продолжать инвестировать в России.

Более подробно о пользе и тонкостях проведения социологических исследований, перспективах и задачах работы социологов в условиях современности, читайте в интервью с экспертом Андреем Ткачевым.