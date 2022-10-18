В Белгородской области несколько сел Грайворонского горокруга подверглись минометному обстрелу

Пострадавшему оказывается необходимая медпомощь. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Еще один обстрел в Белгородской области. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, минометному обстрелу подверглись несколько сел Грайворонского городского округа.

По данным главы региона, в Мокрой Орловке снаряды попали на территорию молочного комплекса. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В результате обстрела Глотова есть пострадавший мужчина. Жителя с ранениями доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Также в результате обстрела без света остались жители сел Безымено и Дунайка - снарядами задеты две линии электропередач. Аварийные бригады выехали на место происшествия.