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Происшествия18 октября 2022 9:28

В Белгородской области несколько сел Грайворонского горокруга подверглись минометному обстрелу

Пострадавший в одном из сел мужчина доставлен с ранениями в больницу
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Пострадавшему оказывается необходимая медпомощь.

Пострадавшему оказывается необходимая медпомощь.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Еще один обстрел в Белгородской области. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, минометному обстрелу подверглись несколько сел Грайворонского городского округа.

По данным главы региона, в Мокрой Орловке снаряды попали на территорию молочного комплекса. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В результате обстрела Глотова есть пострадавший мужчина. Жителя с ранениями доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Также в результате обстрела без света остались жители сел Безымено и Дунайка - снарядами задеты две линии электропередач. Аварийные бригады выехали на место происшествия.

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