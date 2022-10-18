Народные инвестиции: самыми перспективными россияне назвали недвижимость, золото и вклады

Несмотря на глобальную неопределенность, 67% россиян готовы продолжать инвестировать в России.

Отношение большинства россиян к инвестициям за последний год не изменилось. Таковы результаты опроса, проведенного экспертами банка «Открытие» и «Росгосстрах Жизнь» среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек. К слову, 41% не инвестировали раньше и не инвестируют сейчас.

Самыми популярными инвестиционными инструментами у россиян остаются вклады и накопительные счет. Далее у порядке убывания идут опыт инвестиций в акции и облигации, вложения в недвижимость, в иностранную валюту, в золото и драгоценные камни, в продукты инвестиционного и накопительного страхования жизни.

Отвечая на открытый вопрос о наиболее перспективных инвестиционных инструментах в нынешней ситуации респонденты чаще всего называли недвижимость (46%), золото и драгоценные камни (33%), вклады и накопительные счета (25%), акции и облигации (19%).

На практике на сегодняшний день 39% опрошенных вкладываются в банковские депозиты, 20% в недвижимость, 18% в акции и облигации, 13% в золото или драгоценные камни.