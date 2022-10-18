В Белгородской области в результате обстрела железнодорожной станции пострадал мужчина

Поврежденные во время обстрела 14 октября пути оперативно восстановили. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины одного из сел Белгородского района. Атаке подверглась железнодорожная станция.

- Есть пострадавший, мужчина с осколочными ранениями мягких тканей нижних конечностей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, - написал глава региона.

Гладков также сообщил, что на месте находятся все оперативные службы. В результате обстрела повреждена контактная сеть ЖД путей. Других видимых разрушений нет. На данный момент временно приостановлено движение поездов. Аварийные бригады уже приступили к устранению последствий.

Напомним, утром 14 октября нашими ПВО были сбиты ракеты в районе Новооскольского округа. Остатки упали в районе железной дороги. Были повреждены линии электропередач и часть жд путей. Специалисты оперативно все восстановили.