2883 дома в Белгородской области повреждены после начала СВО

Губернатор Белгородской области призвал глав муниципальных образования и региональное министерство ЖКХ найти возможность для ускорения работ. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В зоне ответственности регионального министерства строительства находятся 149 наиболее повреждённых жилых домов. Из них 107 домов подлежат восстановлению, а 42 были снесены. Из 107 домов было восстановлено 103. В стадии ремонта четыре дома в Валуйском городском округе: в одном из них ещё исправляются замечания собственника; в двух работы сейчас ведутся только в хозяйственных постройках; в один из домов нет доступа по причине физического отсутствия хозяина. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Из 42 снесённых домов для 32 собственников уже было закуплено новое жильё. В одном доме человек только вступил в право на наследство. Ещё девять собственников настаивают на строительстве нового дома.

- 140 домов мы смогли заново отстроить в 2022 году за счёт ресурсов региона. Сейчас мы обратились в Правительство РФ с просьбой об оказании финансовой помощи для восстановления остального жилья. Надеемся, что такое решение будет принято в ближайшее время, — отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

С 24 февраля 2022 года в Белгородской области были повреждены 2883 жилых помещения, подлежащих полному восстановлению: 1010 квартир в 96 многоквартирных домах и 1873 частных домовладения. В настоящее время восстановлено 2088 жилых помещения на сумму более 600 млн. рублей. Восстановлено 911 квартир и 1177 частных дома. В процессе восстановления находятся 284 жилых помещения: 63 квартиры и 221 частное домовладение. В 475 домах, находящихся в селах с введённым режимом ЧС, к восстановительным работам приступить невозможно. В 63 квартирах продолжается ремонт, в 36 - к работам ещё не приступили. Продолжается восстановление 221 частного домовладения. Крайняя дата завершения работ - март 2023 года.

Губернатор Белгородской области призвал глав муниципальных образования и региональное министерство ЖКХ найти возможность для ускорения работ.

- Я понимаю, что объём работы был выполнен огромный. Я благодарен за принимаемые оперативные решения. Я знаю, что значительная часть домов начинала ремонтироваться сразу же в день обстрела. С другой стороны, объём работы остаётся ещё крайне большой. Уважаемые главы муниципалитетов, информация о сроках завершении работ мы будем еженедельно выносить на оперативное совещание. Если мы получим федеральное финансирование, то мы уже не сможем передвигать сроки завершения ремонта. Наша задача - найти способ ускорить восстановление жилья без потерь качества работ, - подытожил глава региона.