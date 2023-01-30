Фонд «Милосердие» открыл сайт грантовой программы «Стальное дерево»

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Отдельная онлайн-платформа стала новым удобным инструментом для участников грантовой программы «Стальное дерево» 2023 года. Она дает полное представление о конкурсном отборе лучших социальных инициатив, который ежегодно проводит благотворительный фонд «Милосердие».

Новая платформа существенно упрощает процедуру подачи заявки и отслеживания всех этапов ее прохождения. Портал разделен на две части – публичную с информацией о концепции конкурса и деталях его проведения, а также внутреннюю - в виде личных кабинетов участников, кураторов и экспертов.

Дружелюбный интерфейс акцентирует внимание соискателя на самом важном контенте. В отдельные блоки с удобным доступом выделены требования к участникам программы, информация о критериях оценки проектов, ответы на часто задаваемые вопросы. В блоке «Медиа» представлены последние публикации о программе. Внизу страницы расположены кнопки соцсетей, схема навигации по сайту и контактные данные.

Форма подачи заявки представлена в виде дорожной карты. Перед ее заполнением можно ознакомиться с этапами, подготовить материалы и оценить объем времени на оформление. На каждом этапе подготовки есть возможность сохранить данные и вернуться к ним позже. Для оперативного информирования участников о промежуточных результатах и комментариях экспертов предусмотрена автоотправка уведомлений. Отчитаться о расходовании средств грантополучателям поможет специальный раздел сайта, в котором размещен шаблон отчетности и рекомендациями по ее составлению.

Онлайн-платформа удобно адаптирована под мобильные устройства. В мобильном интерфейсе на главном экране открыто только самое важное, а уточняющая информация скрыта во внутренние разделы. Листать сайт на телефоне пользователь сможет пальцем одной руки.

Новая платформа разработана при участии агентства Uplab.

Программа «Стальное дерево» по поддержке социальных инициатив жителей пяти регионов страны действует уже седьмой год и объединила более 30 тысяч человек. За это время на гранты от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, направлено свыше 90 млн рублей. В прошлом году обладателями грантов стали 74 жителя из трех федеральных округов России.

В прошлом году в грантовую комиссию «Стального дерева» из 13 регионов страны поступило около 500 заявок. Завершенные проекты помогли благоустроить общественные пространства, открыть новые объекты уличной спортивной инфраструктуры, создать условия для развития детей с ограниченными возможностями здоровья, поддержать инвалидов, провести культурно-исторические мероприятия.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

Вконтакте – https://vk.com/miloserdie.lipetsk

Telegram – https://web.telegram.org/k/#@milonews

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».