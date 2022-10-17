Игорь Артамонов на еженедельном совещании поднял вопрос о состоянии убежищ и систем оповещения

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Одной из основных тем сегодняшнего еженедельного совещания в правительстве Липецкой области стала проверка убежищ и укрытий. Этот вопрос поднял губернатор Игорь Артамонов.

Как сообщил руководитель ГУ МЧС России по Липецкой области Василий Разумнов, проверяют убежища в регионе и планово, и дополнительно. Площади защитных сооружений позволяют укрыть всё население области. Система оповещения и работоспособна и готова к применению по предназначению.

Игорь Артамонов заявил, что лично проверит готовность объектов и поручил довести до жителей всю необходимую информацию после завершения проверок о том, какими укрытиями можно воспользоваться.

«Привлечём к этой работе управляющие компании и СМИ. Меры профилактические и в большей степени плановые, очень надеюсь на понимание жителей Липецкой области и прошу относиться к этой работе спокойно», – сказал губернатор.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.