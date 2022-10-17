Мэр Белгорода рассказал о последствиях обстрела города со стороны ВСУ 16 октября

Владельцы восьми поврежденных автомобилей получат компенсации до 30 октября. Фото из телеграм-канала Антона Иванова.

До 26 октября власти Белгорода планируют закончить восстановительные работы в частных и многоквартирных домах, которые были повреждены в результате обстрела города 16 октября. Об этом сообщил глава областного центра Антон Иванов.

- Двоим мужчинам, отцу и сыну, которые пострадали – оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Оба госпитализированы. Состояние сына удовлетворительное, отца - пока тяжелое, - уточнил мэр в своем телеграм-канале.

В девяти квартирах нужно заменить оконные стекла – деревянные отремонтируют уже сегодня, а пластиковые до 20 октября. В 16 частных домах есть повреждения окон, кровли, заборов, теплиц. По окнам сроки такие же, как в многоэтажках. Остальное восстановят до 26 октября. Владельцы восьми поврежденных автомобилей получат компенсации до 30 октября.

Как сообщалось ранее, вчера под обстрел попал Белгородский район. В областном центре ранения получили трое членов одной семьи, а в районе контузило пенсионера. Тем временем, в Шебекинском горокруге наступивший на мину мужчина лишился ступни.

Напомним, что ВСУ атакуют Белгородчину с самого начала специальной военной операции 24 февраля. А 8 октября обстреляли 5 населенных пунктов Белгородской области. Ни разу до этого соседнее государство не обстреливало за одни сутки так много населенных пунктов нашего региона.