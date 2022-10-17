«Ростелеком» обеспечил доступом в интернет жителей двух тысяч частных домов в Белгородской области

GPON гарантирует стабильно высокую скорость интернета и открывает доступ к ресурсоемким продуктам «Ростелекома»

«Ростелеком» в рамках инвестиционного проекта завершил строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в поселке Красная Яруга Белгородской области. Теперь интернет по технологии GPON («оптика в дом») стал доступен жителям еще двух тысяч домохозяйств поселка. Для этого специалисты цифрового провайдера проложили 60 километров ВОЛС.

Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы продолжаем стройку сетей связи на территории Белгородской области. Задача “Ростелекома” – обеспечить равные цифровые возможности для всех абонентов, несмотря на их удаленность от областного центра. В такое непростое для всех время важно, чтобы жители региона получали все современные услуги связи, могли пользоваться порталом госуслуг, дистанционно учиться и работать, организовывать свой досуг. На сегодняшний день оптика уже доступна почти 40 тысячам домохозяйств в 47 населенных пунктах Белгородчины».

GPON гарантирует стабильно высокую скорость интернета и открывает доступ к ресурсоемким продуктам «Ростелекома»: «Видеонаблюдению», сервису Wink, «Умному дому», образовательной платформе «Лицей» и другим.

Виктор Конюхов, житель поселка Красная Яруга Белгородской области:

«Когда узнал, что у нас появилась техническая возможность подключить интернет от “Ростелекома” по оптике, сразу позвонил на горячую линию и оставил заявку. Специалисты компании приехали, быстро и аккуратно сделали всё необходимое, проконсультировали по услугам. Я сразу решил дополнительно подключить видеоплатформу Wink. Теперь у меня дома настоящий кинотеатр! Всё в отличном качестве. Жена на смартфоне фильмы смотрит, а я — спортивные программы по телевизору».

Цифровая видеоплатформа Wink объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с большой коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов, аудиокниг. К одной учетной записи можно привязать до пяти различных устройств. Просмотр доступен на телевизоре, телефоне, планшете или компьютере. C помощью опции «Управление просмотром» пользователь может ставить эфир на паузу, записывать трансляции, перематывать программы, а также пользоваться архивом телеконтента.

Узнать подробную информацию о тарифах компании и оформить заявку на подключение можно на сайте «Ростелекома» и по телефону 8 800 1000 800.