Вячеслав Гладков показал председателю Мосгордумы как живут в белгородском приграничье

В рамках визита стороны обсудили законодательные инициативы, обеспечивающие социальную защиту строителей на оборонительных сооружениях. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

С начала специальной военной операции Белгородская область все больше развивает межрегиональные связи. Так, жителей региона разместили в своих ПВР Московская и Тульская области разместили. Ставропольский край, Калужская, Орловская, Кировская и Ярославская области оказывали гуманитарную помощь. Вячеслав Гладков отметил, что многие вопросы можно решить с коллегами-губернаторами, не дергая постоянно федеральный центр.

- Отдельно стоит отметить в этом вопросе Москву и мэра Сергея Семеновича Собянина. Поддержка грандиозная – начиная с материально-технического обеспечения и заканчивая вопросами взаимодействия в рамках государственной безопасности, - сказал глава Белгородской области.

Алексей Шапошников и Вячеслав Гладков. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 28 января, с рабочим визитом на Белгородчине побывал председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников. Вячеслав Гладков показал ему приграничные территории и строительство белгородской засечной черты, рассказал о взаимодействии с Министерством обороны. А также гостю региона показали выстроенные процессы взаимодействия с активистами, волонтерами и белгородский отряд теробороны.

С начала СВО многие регионы оказывали гуманитарную помощь Белгородчине. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

- Посетили госпиталь и сказали парням спасибо за службу, за то, что защищают нашу страну, и пожелали им скорейшего выздоровления. В рамках визита обсудили еще и рабочие вопросы, в том числе законодательные инициативы, обеспечивающие социальную защиту строителей на оборонительных сооружениях, защиту отрядов самообороны и многое другое, - поделился губернатор в соцсети.