Валентин Демидов рассказал о судьбе подземок в Белгороде

Уже с 1 апреля в переходе на «Родине» планируется приступить к работам, а завершить 30 июня. Фото: скриншот видео

Мэр Белгорода Валентин Демидов осмотрел все подземные переходы областного центра и рассказал о том, что с ними будет дальше. По словам градоначальника, мнение горожан тоже будет учитываться.

Так, один из основных вопросов: нужна ли людям, городу, бизнесу торговля в подземках. Если да, то арендаторам придется осовременить торговые точки

- Сейчас это сильно напоминает 90-е. Если ответ отрицательный - создаем программу, работаем над проектами, обсуждаем, ищем средства и ремонтируем, - написал Демидов в соцсети.

Подземки на остановках «Родина» и «Стадион» сейчас в аренде. Косметический ремонт не особо исправил ситуацию, требуется капитальный. Уже с 1 апреля в переходе на «Родине» планируется приступить к работам, а завершить 30 июня. Проект капремонта еще будут согласовывать.

Также мэр отметил среди проблем вандализм и подтопления. Переход на «Спутнике» «законсервируют» из-за грунтовых вод. По остальным подземкам Демидов поручил разработать эскизные проекты и проектно-сметную документацию, чтобы понять, какие средства потребуются на реконструкцию.

- Поручил в первую очередь организовать график проверок. Затем будем работать над автоматизацией – нужны датчики, камеры. Где-то и конструктивные решения, если проблема в ливневке. Также нужны наклонные подъемники для маломобильных горожан и инвалидов, - отметил мэр Белгорода.