На Белгородчине внедряют современные методики инклюзивного образования

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Шестилетний воспитанник детского сада № 3 «Белоснежка» Лаврентий легко управляется с тем, что под силу не каждому взрослому: одновременно удерживает равновесие на балансировочной доске, катает шарик по деревянному треку-восьмёрке и решает математические примеры. Рядом, за столом, его ровесница Саша сосредоточенно расставляет деревянных мартышек на пальме.

— Нужно, чтобы все 20 обезьян были на дереве и не упали. Надо понимать, как сделать пирамиду из мартышек! — поясняет девочка.

Играть и мозг развивать

Тренажёр «Обезьянки-акробаты», балансировочные комплексы, доски для развития взаимодействия полушарий мозга — это и многое другое оборудование детсад получил благодаря программе Металлоинвеста «ВМЕСТЕ! С образованием». Уже четыре месяца педагоги используют новые нейротренажёры на специальных уроках и занятиях физкультурой: в учреждении 58 воспитанников, все — с ограниченными возможностями здоровья.

Чтобы правильно работать с новым инвентарём, 11 специалистов детского сада при поддержке Металлоинвеста прошли обучение по нейропсихологии в Санкт-Петербурге, рассказывает педагог-психолог Анна Овсянникова.

Учиться с комфортом

На средства этого гранта детсад приобрёл и три опоры-сидения для детей с ДЦП — по одному на каждого воспитанника с тяжёлыми нарушениями опорно-двигательного аппарата. Кресло можно идеально подстроить под рост и комплекцию каждого ребёнка, позволяя детям играть и заниматься творчеством.

Малыши новинку оценили. Например, Варя раньше едва справлялась с простыми действиями, а теперь может выполнять большинство развивающих упражнений.

Песок и зеркало

В прошлом году коллектив «Белоснежки» победил в ещё одном грантовом конкурсе — «ВМЕСТЕ! С моим городом» в номинации «Открывая границы» (проекты, направленные на внедрение современных методик и технологий в систему воспитания детей, инклюзивное образование и так далее).

Благодаря полученным средствам в детском саду появились умное логопедическое зеркало, стол для рисования песком и дидактические игры — оборудование, позволяющее развивать фантазию, мелкую моторику и, самое главное, речь ребятишек.

Евгения Шехирева