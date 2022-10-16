Белгородский пенсионер получил контузию после обстрела со стороны Украины

15 октября. Последствия обстрела Белгородского района. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

В Белгородском районе есть один пострадавший. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- У дедушки контузия. Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается. Вместе с моим заместителем Константином Полежаевым и главой района Владимиром Перцевым обошли все поврежденные дома, проговорили на месте с собственниками, - написал в своем телеграм-канале глава региона.

Повреждения зафиксированы в более чем 20 домовладениях. С завтрашнего дня будут работать замерщики. По тем домам, которые попали в эпицентр взрыва, проведем дополнительную экспертизу.

По словам Вячеслава Владимировича, процедура восстановления абсолютно такая же, как и раньше. Ремонт каждого дома будет снят с контроля только после получения расписки собственника жилья в том, что все восстановлено в полном объеме и претензий нет.

Как сообщалось ранее, сегодня под обстрел попал Белгород. Ранения получили трое членов одной семьи.

Тем временем, сегодня же в Шебекинском горокруге наступивший на мину мужчина лишился ступни.