В Белгородской области наступивший на мину мужчина лишился ступни

Глава Белгородской области призвал жителей воздержаться от посещения лесополос во всех приграничных муниципалитетах. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

Сегодня, 16 октября, в Шебекинском городском округе мужчина наступил на мину, в результате чего ему оторвало ступню. Об этом в своем телеграм-канале сообщал губернатор Вячеслав Гладков.

Бригада скорой помощи доставила его в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Глава Белгородской области призвал жителей воздержаться от посещения лесополос во всех приграничных муниципалитетах.

- Из-за предыдущих обстрелов в лесах Белгородской области сейчас опасно, - отметил Вячеслав Владимирович.

Как сообщалось ранее, сегодня под обстрел попал Белгород. Ранения получили трое членов одной семьи.

Напомним, что ВСУ атакуют Белгородчину с самого начала специальной военной операции 24 февраля. А 8 октября обстреляли 5 населенных пунктов Белгородской области. Ни разу до этого соседнее государство не обстреливало за одни сутки так много населенных пунктов нашего региона.