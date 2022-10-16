Губернатор Белгородской области подтвердил факт теракта в одной из воинских частей

По словам Вячеслава Владимировича, всем раненым оказывается помощь. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова .

- Вчера на нашей территории, на территории одной из воинских частей произошло страшное событие. Совершён террористический акт. Погибли и ранены многие военнослужащие, - написал в своем телеграм-канале Вячеслав Гладков.

По словам Вячеслава Владимировича, всем раненым оказывается помощь.

- Лекарственные препараты, врачи и все необходимое у нас есть. Хотел выразить всем семьям погибших слова утешения и соболезнования. Мы с вами. Все, что зависит от нас, мы поможем тем, кто сейчас находится в наших больницах. Жителей Белгородской области среди раненых и погибших нет, - уточнил глава региона.

Напомним, что вчера, 15 октября, в результате теракта на полигоне в Белгородской области 11 человек погибли, 15 ранены. Ответным огнем двое террористов уничтожены.