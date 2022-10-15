В воинской части Белгородской области в результате терракта погибли 11 человек

По предварительной информации, двое граждан одной из стран СНГ на занятиях с добровольцами обстреляли личный состав подразделения

Вечером 15 октября ряд источников со ссылкой на Минобороны РФ, сообщили о террористическом акте на полигоне Западного военного округа в Белгородской области. На сайте самого ведомства информации об этом пока нет. Однако, по предварительной информации, двое граждан одной из стран СНГ на занятиях с добровольцами обстреляли личный состав подразделения.

В результате теракта на полигоне в Белгородской области 11 человек погибли, 15 пострадали и получают медицинскую помощь. Ответным огнем двое террористов на полигоне ЗВО уничтожены. На месте происшествия работают правоохранительные органы.