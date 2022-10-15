Под Белгородом потушили пожар на нефтебазе, попавшей под обстрел ВСУ

15 октября. Белгородский район. Идет ликвидация последствий попавшей под обстрел нефтебазы. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

- Пожар потушен. Приступили к ликвидации последствий, - написал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как сообщалось ранее, сегодня, 15 октября, со стороны Украины была обстреляна нефтебаза в Белгородском районе и таможенный пункт в Шебекино. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, вчера 14 октября, в результате обстрела со стороны Украины загорелась подстанция 110 кВт "Дубовое", которая питает район Харьковской горы Белгорода и поселка Дубовое. На несколько часов эти территории остались без электричества. Энергетики оперативно перезапитали потребителей на резервные источники электроснабжения.

Утром 14 октября, также были прилеты в Новооскольский район Белгородской области. В результате осколки сбитых ракет повредили линии электропередачи и часть железнодорожных путей. На данный момент движение поездов восстановлено.

Днем 14 октября под обстрел также попало село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Жертв и пострадавших нет.