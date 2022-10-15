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Происшествия15 октября 2022 13:26

Под Белгородом потушили пожар на нефтебазе, попавшей под обстрел ВСУ

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков
Алексей СЕРГУНИН
15 октября. Белгородский район. Идет ликвидация последствий попавшей под обстрел нефтебазы. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

15 октября. Белгородский район. Идет ликвидация последствий попавшей под обстрел нефтебазы. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

- Пожар потушен. Приступили к ликвидации последствий, - написал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как сообщалось ранее, сегодня, 15 октября, со стороны Украины была обстреляна нефтебаза в Белгородском районе и таможенный пункт в Шебекино. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, вчера 14 октября, в результате обстрела со стороны Украины загорелась подстанция 110 кВт "Дубовое", которая питает район Харьковской горы Белгорода и поселка Дубовое. На несколько часов эти территории остались без электричества. Энергетики оперативно перезапитали потребителей на резервные источники электроснабжения.

Утром 14 октября, также были прилеты в Новооскольский район Белгородской области. В результате осколки сбитых ракет повредили линии электропередачи и часть железнодорожных путей. На данный момент движение поездов восстановлено.

Днем 14 октября под обстрел также попало село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Жертв и пострадавших нет.

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