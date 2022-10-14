Металлоинвест: важные вопросы Российской энергетической недели

Директор по стратегии, слияниям и поглощениям Компании Юрий Гаврилов: «Мы открыты к сотрудничеству!»

Напомним, Форум проходит в эти дни в Москве. Российская энергетическая неделя является одной из ключевых площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Организаторами Недели выступают Росконгресс и Минэнерго РФ при поддержке правительства Москвы.

Накануне представители Металлоинвеста приняли участие в сессии «Создание технологий энергоперехода: актуальные задачи и пути их решения». Представители бизнеса, научного сообщества и государства обсуждали вызовы, которые сегодня стоят перед энергетическим переходом в России и в других странах мира, перспективы развития и масштабирования основных технологий в этой области, возможности международного сотрудничества в технологической сфере. Присутствующие сошлись во мнении, что, несмотря на временное наращивание использования углеводородов, низкоуглеродное развитие мировой энергетики будет продолжаться.

Директор по стратегии, слияниям и поглощениям Металлоинвеста Юрий Гаврилов в своем выступлении отметил, что работа над такими проектами на предприятиях Компании продолжается. Многие зарубежные технологии сейчас недоступны, и фокус внимания смещен на развитие и разработку передовых российских технологий и решений.

- Мы открыты к сотрудничеству со всеми партнерами, располагаем хорошей базой и опытом. Можем отметить успешное плодотворное сотрудничество с такими институтами, как МИСиС и МФТИ, компаниями Росатом, Газпром нефть, Новатэк. Мы обсуждаем совместные технологические проекты для реализации на наших предприятиях. Считаем, что такое сотрудничество и дальше будет являться основой нашего развития, – подчеркнул Юрий Гаврилов.

Участники дискуссии отметили, что экспорт водородных технологий может стать одним из ключевых направлений взаимодействия России с внешними партнёрами. При этом для успешного развития перспективных технологий в данной области крайне важным моментом является разработка и реализация долгосрочной политики по подготовке молодых специалистов для отрасли.