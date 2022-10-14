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Общество14 октября 2022 10:55

Онлайн, внимание, мяч: Wink покажет финальные туры чемпионата Бразилии в прямом эфире

Актуальное расписание трансляций и записи матчей можно найти в специальном разделе Wink
Источник:kp.ru
За звание лучшего соревнуются 20 ведущих клубов страны.

За звание лучшего соревнуются 20 ведущих клубов страны.

Чемпионат Бразилии по футболу, прямые трансляции которого доступны зрителям Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома»), выходит на финишную прямую: до конца остается меньше десяти туров. Все силы фаворитов сконцентрированы сейчас на этих матчах, а значит, впереди — самые яркие поединки. Какие игры точно нельзя пропустить?

16 октября Wink покажет дерби между «Палмейрас» и «Сан-Паулу». Эту встречу ждут болельщики по всему миру, хотя ее итоги не особенно важны для соперников — «Сан-Паулу» не претендует на чемпионство, а «Палмейрас» крепко держится на вершине таблицы. Однако обе команды — из одного города, а история их противостояния, которое получило название Королевской схватки, началась еще в 1930-х годах. Статистика матчей за несколько десятков лет содержит примерно одинаковое количество побед и игр, закончившихся вничью. А это значит, что на поле и в этот раз будет жарко.

3 ноября зрители увидят матч между командами из первой пятерки чемпионата. На самом большом стадионе Бразилии в Рио-де-Жанейро местный клуб «Фламенго» примет «Коринтианс». Оба соперника настроены на победу. За команду хозяев играют сразу два бомбардира из первой десятки чемпионата — Габриэл Барбоза и Педро. Поможет ли это «Фламенго» приблизиться к верхней строчке турнирной таблицы, болельщики смогут узнать, подключившись к прямой трансляции.

Матч, который зрители Wink увидят в заключительном туре 13 ноября, скорее всего, станет решающим в борьбе за титул чемпиона Бразилии в 2022 году. В этот вечер в Порту-Алегри встретятся лидеры сезона — «Интернасьональ» и «Палмейрас». Несмотря на то, что для «Интера» это домашняя игра, а значит, мощная поддержка стадиона ему обеспечена, заявка гостей на победу выглядит очень серьезно. «Палмейрас» — самый титулованный клуб по количеству побед в национальном чемпионате. Кроме того, в его составе играет один из самых результативных бомбардиров — Рони, который забил 10 мячей.

Чемпионат Бразилии по футболу проходит по системе «весна–осень». За звание лучшего соревнуются 20 ведущих клубов страны: команда встречается с каждым соперником два раза за сезон, на домашнем стадионе и в гостях, в общей сложности проводя 38 игр. Команды распределяются в турнирной таблице по общему количеству очков, победам, разнице мячей и забитым голам. В конце каждого сезона клуб с наибольшим количеством очков становится чемпионом.

Актуальное расписание трансляций и записи матчей можно найти в специальном разделе Wink.

БИЗНЕС-ПРЕСС