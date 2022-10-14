Территорию Становлянской школы благоустраивают по инициативе Игоря Артамонова

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Внеплановое благоустройство территории Становлянской средней школы ведётся по поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. Отчёт о работах, которые идут в учебном учреждении, сегодня на своей странице в социальной сети ВКонтакте представил глава муниципалитета Сергей Никитин.

Привести в порядок пришкольную территорию губернатора попросили местные жители, когда Игорь Артамонов посещал муниципалитет с рабочей поездкой и проверял, как продвигается капремонт школы. Благоустройство прилегающей территории в проект не входило. По инициативе руководителя региона было выделено 7 млн рублей.

Сейчас возле школы укладывают плитку, ещё здесь заменят бордюры и ограждение на площадке с синтетическим покрытием. «Разумеется, мы не могли оставить без внимания эту просьбу. Родители учеников этой школы очень активные, принимали участие в разработке дизайна для внутренней отделки, помогали выбирать оборудование и мебель. Надеюсь, и дети, и взрослые будут довольны благоустройством территории их любимого учебного заведения», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.