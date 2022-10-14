Следком РФ сообщил о погибших после взрыва склада с боеприпасами под Белгородом

13 октября. Пострадавшая от обломков снаряда многоэтажка в Белгороде. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела ВФУ территории Белгородской области. Об этом сообщает официальный сайт силового ведомства.

Как сообщалось ранее, накануне, 13 октября, в посёлке Октябрьский Белгородского района в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным, есть погибшие и раненые.

А сегодня, 14 октября, российской системой ПВО сбиты ракеты в районе Новооскольского округа. Обломки упали в районе железной дороги, в результате повреждены линии электропередач, движение поездов временно приостановлено. По предварительным данным, пострадавших нет. Следователи СК России в рамках расследования уголовного дела установят все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений.

Напомним, что ВСУ атакуют Белгородчину с самого начала специальной военной операции 24 февраля. А 8 октября обстреляли 5 населенных пунктов Белгородской области. Ни разу до этого соседнее государство не обстреливало за одни сутки так много населенных пунктов нашего региона.

Помимо взрыва склада с боеприпасами, накануне в Белгороде обломки сбитых снарядов ВСУ попали в жилую многоэтажку. Также был обстрелян таможенный пункт пропуска в Шебекино.