«Ростелеком» обеспечил телекоммуникационной инфраструктурой новую школу в Белгородской области

При подключении фиксированного интернета и «Виртуальной АТС» от «Ростелекома» у государственных и корпоративных клиентов есть возможность подобрать тарифный план. фото: Антон Вергун.

«Ростелеком» присоединил к телекоммуникационным сетям новую школу «Формула успеха» в Таврово 4 Белгородского района. Провайдер предоставил доступ в интернет на скорости 100 Мбит/с и подключил цифровую телефонию на базе сервиса «Виртуальная АТС». Это позволило оптимизировать работу образовательного учреждения, наладить оперативный обмен информацией с другими школами, медицинскими, культурными организациями и надзорными органами.

Михаил Юдин, заместитель директора — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Белгородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Создание цифровой инфраструктуры в системе образования — одна из приоритетных составляющих развития нашего региона. Надежный высокоскоростной доступ в Сеть, организованный нами для “Формулы успеха”, позволяет школе использовать сервисы для интерактивного обучения, а защищенные каналы связи гарантируют сохранность передаваемых данных».

Школа, рассчитанная на 1100 учащихся, построена в рамках нацпроекта «Образование». Она оснащена шестью современными учебными корпусами, бассейнами, спортивным и актовым залами, библиотекой, велопарковкой. Для детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении предусмотрены специальные лифты.

При подключении фиксированного интернета и «Виртуальной АТС» от «Ростелекома» у государственных и корпоративных клиентов есть возможность подобрать тарифный план, который будет максимально соответствовать их потребностям. Провайдер предложит оптимальную скорость передачи данных, поможет в настройке и масштабировании решений.

Узнать подробнее об услугах и сервисах для юридических лиц можно на сайте компании «Ростелеком» и по телефону горячей линии 8 800 200 67 86.