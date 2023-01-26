Белгородские студенты бьют рекорды по интернет-трафику

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Сейчас каждый в среднем прокачивает 28 Гб в месяц, что равно объему 55 аудиокниг. Для сравнения поколение на 10-15 лет старше расходует 24,5 ГБ, а пенсионеры — 5 ГБ. Цифры представили аналитики МегаФона, изучив обезличенную статистику по абонентам.

При этом выпускники в 3 раза активнее в интернете, чем первокурсники и студенты среднего звена. По-видимому, вовсю ищут информацию для будущего диплома. Самые любознательные цифровые студенты, кроме Белгорода, находятся в Засоне, Дубовом, Долгом, Стрелецком, Головино.

Юноши больше пользуются интернетом — их доля составляет 78%. А вот девушки традиционно лидируют в голосовом общении, созваниваясь друг с другом на 10% чаще парней.

При такой погруженности в интернет-жизнь юные абоненты выбирают смартфоны, поддерживающие последние стандарты связи.

«Телеком-технологии открывают перед студентами новые возможности в процессе обучения. Улучшено качество связи вблизи одного из старейших вузов — Белгородского государственного национального исследовательского университета, а также возле Белгородского государственного института искусств и культуры», — сообщает директор МегаФона в Белгородской области Александр Меркушев.