Вячеслав Гладков подписал трехстороннее соглашение с объединениями работодателей и профсоюзов Белгородской области

В новом документе также закреплена поддержка работников сферы образования. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня, 26 января, было подписано трехстороннее соглашение между Правительством Белгородской области, региональными объединениями организаций профсоюзов и региональными объединениями работодателей. В новом соглашении, рассчитанном на трехлетний период учтены предложения сторон социального партнерства. В документе закреплена защищенность социально-экономических и трудовых прав работников, изъявивших желание принять участие в специальной военной операции посредством прохождения военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации по контракту, по призыву по мобилизации или заключения контракта о добровольном содействии.

Так, в рамках соглашения говорится о том, что действие трудовых договоров и служебных контрактов, заключенных с работниками, принимающими участие в боевых действиях, будет приостановлено. Для таких работников в документе также закреплено обеспечение сохранения уровня доходов и осуществление выплаты в размере средней заработной платы. В 2022 году гарантиями по осуществлению выплат средней заработной платы мобилизованным работникам охвачено около 770 предприятий и организаций Белгородской области.

Кроме того, для белгородцев, принимающих участие в специальной военной операции и не имеющих постоянного источника дохода, в том числе самозанятых, установлена ежемесячная выплата в минимальном размере оплаты труда. В 2023 году ее размер составляет 16 242 рубля.

В новом документе также оговорена поддержка работников сферы образования. Для молодых специалистов, которые получили среднее педагогическое или высшее образование, в областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов предусматриваются средства на выплату гарантированной 30% надбавки.

- В первый год трудовой деятельности к базовому должностному окладу будет добавлено 30 процентов. Кроме того, действуют и другие социальные гарантии, начиная от конкурса «Я – будущий педагог» и заканчивая программой «Земский учитель», — подчеркнул губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.