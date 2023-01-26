Белгородским студентам презентовали потенциальные места работы

В ознакомительной поездке приняли участие более 40 человек: руководители и студенты различных курсов вуза.

Визит состоялся в День студента. АПХ «Мираторг» - один из ведущих работодателей в сфере отечественного АПК - в рамках программы по работе с молодежью провел экскурсию для делегации Белгородского ГАУ имени В.Я.Горина на комбикормовые заводы Прохоровского района. Будущие аграрии получили возможность посетить все участки комбикормового производства, познакомились с многоступенчатой системой контроля качества сырья и готового комбикорма, оценили высокий уровень автоматизации и экологической безопасности предприятия. Кроме того, студентам рассказали о профессиях, востребованных в современном производстве, открытых вакансиях, о том, как попасть на практику в агрохолдинг, пройти оплачиваемую стажировку и получить возможность стать стипендиатом и участником молодёжной программы холдинга. Встреча завершилась дегустацией фирменных бургеров.

Агрохолдинг - крупнейший инвестор в агропромышленный сектор России. В Белгородской области он реализует масштабный проект по производству свинины полного цикла: от растениеводства и производства комбикормов до воспроизводства, выращивания и откорма товарного поголовья с последующей переработкой. Стратегия сфокусирована на повышении эффективности действующего производства и создании новых мощностей.

Компания, в которой работает более 40 тысяч сотрудников, на сегодняшний день считается бизнес-экспертом в области практической подготовки учащихся в сфере АПК.

Открытые уроки, экскурсии и встречи со студентами сотрудники компании проводят регулярно.

Программа молодежной политики активно реализуется и включает следующие проекты: «Поколение Мираторг» по организации практик, стажировок и студенческих отрядов, а также «Стипендиальная программа». Компания регулярно проводит открытые уроки, экскурсии, встречи со студентами и внедряет новые форматы взаимодействия, расширяет партнерство в сфере образования и профессиональной подготовки молодых специалистов.

- Мы системно развиваем сотрудничество со средними и высшими учебными заведениями, чтобы подготовка будущих кадров была максимально адаптирована к производственным процессам, а студенты-аграрии могли заранее планировать своё профессиональное развитие, - подчеркивают в пресс-службе агрохолдинга. - Ведь работа в компании – это передовые технологии, автоматизация и цифровизация производственных процессов, хорошо оснащенные рабочие места, возможность непрерывного обучения и развития, достойная заработная плата. Мы заинтересованы в молодых специалистах, готовых расти и развиваться вместе с нами!