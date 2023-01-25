В Белгородской области нашли тело мужчины, пропавшего в 2016 году

Следователи-криминалисты регионального СУ и сотрудники уголовного розыска УМВД России по Старому Осколу провели поисковые мероприятия и обнаружили тело погибшего мужчины. Фото пресс-службы управления СК РФ по Белгородской области.

Как уже сообщал сайт bel.kp.ru, появилась новая информация по делу о пропавшем в 2016 году жителе Старооскольского городского округа. Больше шести лет назад мужчина 1980 года рождения из села Федосеевка исчез вместе с автомобилем.

На протяжении нескольких лет следователи регионального следственного управления и сотрудники уголовного розыска УМВД России по Белгородской области собирали информацию о событиях, произошедших в день преступления. В результате удалось выявить троих причастных – это жители Старооскольского городского округа.

Их задержали в порядке ст. 91 УПК РФ, предъявили обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ и отправили в изолятор временного содержания.

Следователи-криминалисты регионального СУ и сотрудники уголовного розыска УМВД России по Старому Осколу провели поисковые мероприятия и обнаружили тело погибшего мужчины. В настоящее время назначен необходимый комплекс судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.