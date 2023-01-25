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Общество25 января 2023 15:26

В вещание белгородского телевидения вклинился Владимир Зеленский

25 января частичное выступление президента Украины показали по ряду каналов на территории региона
Алексей СЕРГУНИН
Власти уверяют, что сейчас проходит расследование, чтобы выяснить причины случившегося.

Власти уверяют, что сейчас проходит расследование, чтобы выяснить причины случившегося.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 25 января, примерно в 16:20 на ряде телеканалов, которые вещают на Белгородскую область, в эфир вклинился президент Украины Владимир Зеленский. Правда, спустя несколько минут картинка сменилась на ту, что и должна была быть.

- Произошла несанкционированная замена телесигнала со спутника с территорией вещания московского часового пояса, - так пояснили произошедшее власти Белгородской области. - Действиями оперативных дежурных был осуществлен переход на прием сигнала с резервного спутника. Трансляция телесигнала пошла в штатном режиме.

По сути, вариантов, почему так произошло, два.

Первый – саботаж одного из сотрудников белгородского телецентра.

Второй – вмешательство хакеров из-за рубежа.

Власти уверяют, что сейчас проходит расследование, чтобы выяснить причины случившегося.

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