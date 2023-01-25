В вещание белгородского телевидения вклинился Владимир Зеленский

Власти уверяют, что сейчас проходит расследование, чтобы выяснить причины случившегося. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 25 января, примерно в 16:20 на ряде телеканалов, которые вещают на Белгородскую область, в эфир вклинился президент Украины Владимир Зеленский. Правда, спустя несколько минут картинка сменилась на ту, что и должна была быть.

- Произошла несанкционированная замена телесигнала со спутника с территорией вещания московского часового пояса, - так пояснили произошедшее власти Белгородской области. - Действиями оперативных дежурных был осуществлен переход на прием сигнала с резервного спутника. Трансляция телесигнала пошла в штатном режиме.

По сути, вариантов, почему так произошло, два.

Первый – саботаж одного из сотрудников белгородского телецентра.

Второй – вмешательство хакеров из-за рубежа.

Власти уверяют, что сейчас проходит расследование, чтобы выяснить причины случившегося.