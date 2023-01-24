Вячеслав Гладков доложил Владимиру Путину о действующих в регионе мерах поддержки военнослужащих

Семьям военнослужащих, помимо федеральной выплаты оказывается и региональная поддержка.

В Белгородской области в рамках частичной мобилизации в 2022 году были призваны 4 100 человек. Семьям военнослужащих, помимо федеральной выплаты оказывается и региональная поддержка, о которой доложил губернатор во время встречи с Владимиром Путиным.

- Проехал по всем частям, в которых проходило боевое сплачивание. Встречался с нашими парнями, переживаний у них тоже было много. Люди очень благодарны за 195 тысяч. И мы со стороны регионального бюджета тоже приняли ряд мер поддержки, - сказал Вячеслав Гладков.

Так, все мобилизованные в Белгородской области получили единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

- Максимально быстро постарались их выплатить. Потому что семьи в растерянности, уходит основной кормилец из семьи. Отдали 100 тысяч, понимая, что примерно на 2-3 месяца людям этих денег хватит, - пояснил губернатор.

За счет областного бюджета принято решение об оплате питания всем детям до 18 лет и учащимся очной формы до 23 лет. Также семье мобилизованного от региона положена единовременная в размере 50 тысяч рублей выплата при рождении ребенка после 21 сентября.

Кроме того, в регионе действует центр поддержки матерей и жен военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, который создан Советом женщин Белгородской области. Такие центры есть в каждом муниципалитете региона.

- Сейчас таких центров в регионе 22. Постоянные вопросы – а как наши мужья и сыновья одеты, чем их кормят? В каждом центре мы повесили уставную форму. И сделали стенды с фотографиями из столовых. Я проехал все части и точно знаю, какое обмундирование и еда в столовых. Специально приезжал без предупреждения, - рассказал глава Белгородской области.

Также семьям мобилизованных белгородцев выплачивается средняя заработная плата от предприятия, где работал военнослужащий до призыва. Сейчас в регионе 90% предприятий сохранили за мобилизованным рабочее место и средний заработок. Те же белгородцы, которые на момент частичной мобилизации не были трудоустроены, получают МРОТ из регионального бюджета.