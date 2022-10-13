Вячеслав Гладков оценил степень повреждений в доме на Губкина в Белгороде

На месте происшествия круглосуточно будут находиться наряды полиции и муниципальные стражи. фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вернулся в Белгород из столицы. Первым делом глава региона отправился со своими замами и сотрудниками городской администрации к месту происшествия на Губкина, где сегодня на многоэтажку упали обломки сбитой ракеты.

- Поднялись наверх и оценили степень повреждений в доме на Губкина. Вся работа организована, следов происшествия уже практически нет. Эксперты завершили обследование дома. Пострадал технический этаж и перекрытие квартиры на 16-м этаже. Инженерные коммуникации в порядке. Подача отопления и электроэнергии восстановлена. Специалисты уже готовят проект на демонтажные и монтажные работы, - сообщил Гладков.

фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Глава региона также отметил, что для ознакомления с проектным решением по разбору поврежденных плит будут приглашены управляющая компания, старший по дому и все желающие жильцы. Решение будет готово в пятницу.

- Послезавтра (в субботу), я надеюсь, приступим к демонтажу повреждённых плит. Очень важно показать жильцам, что все принимаемые решения будут публичными и открытыми. Люди должны видеть своими глазами, как проводятся работы, и кто отвечает за их безопасность, - написал губернатор.

После начнется поэтапная работа по восстановлению, и после проведения экспертизы жители смогут вернуться. Потребуется некоторое время, чтобы восстановить те две квартиры, которые получили повреждения. Количество времени будет зависеть от технологии процессов, задействованных в проекте.

фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Вячеслав Гладков отметил, что на месте происшествия круглосуточно будут находиться наряды полиции и муниципальные стражи. Имущество жильцов будет в сохранности.

- В восстановлении повреждённого имущества, в том числе и автомобилей, мы ни разу не отказали. По каждой машине проведём также экспертизу. Сейчас самое главное — как можно скорее дать людям возможность вернуться в свои дома, - подчеркнул Гладков.