Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика13 октября 2022 14:45

Россияне поделились экономическими прогнозами на ближайшие полгода

Россияне ожидают удорожания автомобилей, сохранения курса рубля, стабилизации цен на жилье и прогнозируемой инфляции
Источник:kp.ru
36% россиян ожидают, что инфляция останется на нынешних значениях 10-15% или замедлится до уровня 5-10% и ниже.

36% россиян ожидают, что инфляция останется на нынешних значениях 10-15% или замедлится до уровня 5-10% и ниже.

По мнению более половины россиян (66%) традиционный для новогодних праздников рост цен на автомобили в ближайшие полгода обязательно состоится. Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие». Каждый четвертый респондент полагает, что автомобили подорожают на 5-10%, а каждый пятый - более чем на 20%.

По мнению большинства участников опроса, цены на недвижимость в ближайшие шесть месяцев будут находиться в границах этого года. 27% опрошенных ждут повышения на 5-10%, еще 24% - на 10-20%.

Подавляющее большинство россиян считает, что курс рубля к доллару в ближайшие полгода будет стабильным и не превысит докризисного уровня. А годовая инфляция останется на нынешних значениях в диапазоне 10-15% или замедлится до уровня 5-10% и ниже.

БИЗНЕС-ПРЕСС