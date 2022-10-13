Россияне поделились экономическими прогнозами на ближайшие полгода

36% россиян ожидают, что инфляция останется на нынешних значениях 10-15% или замедлится до уровня 5-10% и ниже.

По мнению более половины россиян (66%) традиционный для новогодних праздников рост цен на автомобили в ближайшие полгода обязательно состоится. Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие». Каждый четвертый респондент полагает, что автомобили подорожают на 5-10%, а каждый пятый - более чем на 20%.

По мнению большинства участников опроса, цены на недвижимость в ближайшие шесть месяцев будут находиться в границах этого года. 27% опрошенных ждут повышения на 5-10%, еще 24% - на 10-20%.

Подавляющее большинство россиян считает, что курс рубля к доллару в ближайшие полгода будет стабильным и не превысит докризисного уровня. А годовая инфляция останется на нынешних значениях в диапазоне 10-15% или замедлится до уровня 5-10% и ниже.