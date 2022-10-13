В сети появилась информация о последствиях упавших обломков ракет над Белгородом

Власти Белгорода обещали до конца дня обследовать дом.

По предварительной информации, в результате упавших на многоэтажку обломков сбитого снаряда пострадал фасад двухэтажного торгово-офисного здания, которое находится рядом с жилым домом. В квартире на верхнем этаже повреждены перекрытия, также почти уничтожен технический этаж.

Сильные повреждения получили два автомобиля, «Тойота» и «Газель», которые стояли под многоэтажкой на улице Губкина.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Из дома 42г по улице Губкина эвакуировано 100 человек.

Заместитель губернатора по ЖКХ Константин Полежаев пообщался с жителями дома на Губкина. Он рассказал, что дом необходимо полностью обследовать – проверить стены и коммуникации, чтобы в дальнейшем не возникло каких-либо протечек, коротких замыканий и т.д.

Власти пообещали решить все вопросы и восстановить жилье в кратчайшие сроки. Жителей дома на время расселят в гостиницы города.

Напомним, Белгород обстреляли со стороны Украины 13 октября. Система ПВО сработала, однако обломки упали на многоквартирный жилой дом на улице Губкина, 42г.