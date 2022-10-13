Что приснилось «Авроре» — цифровая премьера черной комедии состоится 26 октября

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Вышел трейлер восьмисерийной черной комедии Романа Волобуева «‎Аврора»‎ (18+). Премьера состоится 26 октября эксклюзивно в видеосервисах Wink и more.tv.

Саша Зорина (Лена Тронина) в 10 лет прославилась на всю страну главной ролью в народном блокбастере «Аврора». Спустя 15 лет она работает телефонным психологом в центре профилактики самоубийств, много пьет и без особого успеха пробует продолжить актерскую карьеру. Придя в себя после затяжного празднования своего 25-летия, она понимает, что абсолютно не помнит предыдущие четыре недели. Пытаясь восстановить события этого месяца, героиня начинает погружаться в свое прошлое, где все оказывается значительно страшней и опасней, чем она думала.

«Мне кажется, этот сериал об одиночестве. Когда человек вдруг просыпается в один день и видит, что люди вокруг него все немного карикатурные. Он пытается определить свое место в том пространстве, которое он себе все это время создавал, но у него не получается, потому что играл не свои роли. А когда играешь не свои роли, у тебя выстраивается не твоя реальность, и эта героиня идет к тому, чтобы как раз узнать, что эта реальность не ее», — сказала актриса Лена Тронина.

Режиссер «Авроры» Роман Волобуев известен уникальным авторским почерком, который зрители могли оценить в таких знаковых проектах, как «Последний министр» и «Просто представь, что мы знаем». В новой работе он по-прежнему ловко жонглирует жанрами, стилями и смыслами.