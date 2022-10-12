В Белгородской области глава МЧС России Александр Куренков посетил мобильный пункт временного размещения

Александр Куренков подарил юному патриоту памятные часы с символикой МЧС России. фото: пресс-служба МЧС по Белгородской области.

В среду, 12 октября, с рабочим визитом в Белгородской области побывал глава спасательного ведомства Александр Куренков. Он посетил мобильный пункт временного размещения эвакуированных жителей Харьковской области.

Сейчас в регионе, наряду со стационарными, развернуто два мобильных пункта временного размещения. Один из них, расположенный в Белгородском районе, посетил Александр Куренков. Мобильный городок из 87 палаток, 70 из которых – это спальные помещения, рассчитан на 840 человек и предназначен для кратковременного пребывания граждан. Каждая палатка отапливается. Для детей организовано четырехразовое питание, для взрослых – трехразовое. В мобильном городке оборудованы комнаты матери и ребенка, а также игровые.

фото: пресс-служба МЧС по Белгородской области.

Ежедневно из пострадавших территорий в мобильный пункт прибывают люди. Всего с марта текущего года более 8 тысяч человек, включая более двух тысяч детей, направились отсюда на жительство в другие регионы страны.

На территории ПВР дежурят представители городской администрации, сотрудники полиции и спасатели. Организована психологическая и медицинская помощь, а также социальная поддержка.

- Помощь должна быть не поверхностной. Отзывчивость и забота – это то, что должно быть основой нашей работы, – отметил Александр Куренков после общения с гражданами.

Очередную партию гуманитарной передал в мобильный пункт Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. Детское питание, средства гигиены и товары первой необходимости волонтеры привозят уже не в первый раз. Ранее детям в ПВР в Белгородской области они доставляли комплекты детской одежды, настольные и развивающие игры, школьные канцелярские принадлежности, детское питание и коляски.

- В каждом пункте временного размещения находятся наши сотрудники и волонтеры. С решением любых вопросов стараемся оперативно помочь. Это наши люди, которые попали в очень непростую ситуацию, и наша задача их поддержать, — рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Белгородском ПВР волонтеры никого не оставят без внимания. фото: пресс-служба МЧС по Белгородской области.

На встречу с Министром в мобильный пункт приехал восьмилетний Алеша Павличенко. Мальчик живет в приграничном районе Белгородской области и всегда приветствует военнослужащих: машет проезжающим машинам и по-детски трогательно отдает воинское приветствие российским защитникам.

Военной тематикой мальчик увлекся сразу после начала спецоперации. В приграничном селе трудно было не заметить передвижения армейской техники и военнослужащих, полеты авиации. В свои годы он сразу понял, что российские военные отправляются на защиту детей, стариков, женщин.

Александр Куренков подарил юному патриоту памятные часы с символикой МЧС России. «Из таких мальчишек, как ты, вырастают настоящие бойцы, смелые и отважные защитники Отечества», – сказал глава спасательного ведомства в беседе с мальчиком.

Алеша рассказал об успехах в учебе. В этом году он перешел во второй класс, по-прежнему любимые предметы – чтение и математика. В свободное от занятий время мальчик продолжает нести свою вахту доброты. «Чувства доброты и ответственности за свое Отечество нужно формировать в человеке с детства», – отметил Министр после встречи с Алешей Павличенко.

В рамках рабочего визита глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обсудили вопросы взаимодействия в области защиты населения и территорий от разного рода опасностей.

- Необходимо держать на особом контроле вопросы жизнеобеспечения населения. Коммунальные системы должны находиться в исправном состоянии или оперативно восстанавливаться. В осенне-зимний период это особо важно. Население должно быть обеспечено водой, светом и теплом при любых условиях, – отметил Министр.