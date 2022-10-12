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Общество12 октября 2022 6:48

Губернатор Гладков рассказал, почему некоторые мобилизованные белгородцы до сих пор не получили единовременные выплаты

На сегодняшний день власти перечислили 263 млн рублей
Алексей СЕРГУНИН
По словам Вячеслава Гладкова, выплаты будут перечислять жёнам, родителям в зависимости от того, есть ли семья, супруга или есть ли родители, брат или сестра.

По словам Вячеслава Гладкова, выплаты будут перечислять жёнам, родителям в зависимости от того, есть ли семья, супруга или есть ли родители, брат или сестра.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Каждому военнослужащему, призванному из нашего региона, будет оказана поддержка в виде единовременной выплаты размером в 100 тысяч рублей. На сегодняшний день перечислено уже 263 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

- Почему есть остаток? Потому что идентифицируем заявления, которые написали наши военнослужащие. Потому что есть проблемы с фамилиями, со счетами и персонально по каждому мы разберёмся. Большое количество заявлений, а точнее - их отсутствие, - пояснил губернатор Вячеслав Гладков. - То есть военнослужащие заявление не написали и уже ушли в другие части. Поэтому сейчас приняли решение: будем перечислять жёнам, родителям в зависимости от того, есть ли семья, супруга или есть ли родители, брат или сестра.

Напомним, что в Белгородской области действуют несколько мер поддержки военнослужащих. Семьям призывников будет выплачиваться по 3000 рублей в месяц на питание всем детям до 18 лет и учащимся очной формы до 23 лет. Выплата будет единовременной в размере 9000 рублей за октябрь, ноябрь и декабрь. Сумма единовременной выплаты при рождении ребёнка после 21 сентября составит 50 тысяч рублей.

Кроме того, мобилизованным белгородцам сохранят трудовые гарантии. Так, уже девять крупнейших агропромышленных предприятий Белгородской области подписали соглашения с региональным правительством о сохранении зарплаты мобилизованным работникам.

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