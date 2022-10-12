Губернатор Гладков рассказал, почему некоторые мобилизованные белгородцы до сих пор не получили единовременные выплаты

По словам Вячеслава Гладкова, выплаты будут перечислять жёнам, родителям в зависимости от того, есть ли семья, супруга или есть ли родители, брат или сестра. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Каждому военнослужащему, призванному из нашего региона, будет оказана поддержка в виде единовременной выплаты размером в 100 тысяч рублей. На сегодняшний день перечислено уже 263 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

- Почему есть остаток? Потому что идентифицируем заявления, которые написали наши военнослужащие. Потому что есть проблемы с фамилиями, со счетами и персонально по каждому мы разберёмся. Большое количество заявлений, а точнее - их отсутствие, - пояснил губернатор Вячеслав Гладков. - То есть военнослужащие заявление не написали и уже ушли в другие части. Поэтому сейчас приняли решение: будем перечислять жёнам, родителям в зависимости от того, есть ли семья, супруга или есть ли родители, брат или сестра.

Напомним, что в Белгородской области действуют несколько мер поддержки военнослужащих. Семьям призывников будет выплачиваться по 3000 рублей в месяц на питание всем детям до 18 лет и учащимся очной формы до 23 лет. Выплата будет единовременной в размере 9000 рублей за октябрь, ноябрь и декабрь. Сумма единовременной выплаты при рождении ребёнка после 21 сентября составит 50 тысяч рублей.

Кроме того, мобилизованным белгородцам сохранят трудовые гарантии. Так, уже девять крупнейших агропромышленных предприятий Белгородской области подписали соглашения с региональным правительством о сохранении зарплаты мобилизованным работникам.