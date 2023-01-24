Делегации от образовательных учреждений Черноземья посетили производство

Гости получили возможность посетить все участки производственной цепочки предприятия.

Экскурсию для представителей руководящего состава и преподавателей учебных учреждений Белгородской и Воронежской областей организовал АПХ «Мираторг», крупнейший инвестор в агропромышленном секторе страны. Современные технологии мясопереработки мясоперерабатывающего комплекса ЗАО «СК Короча» оценили 11 представителей Белгородского индустриального колледжа, Россошанского колледжа мясной и молочной промышленности, Корочанского сельскохозяйственного техникума.

Агрохолдинг - один из ведущих работодателей в сфере российского АПК: в настоящий момент здесь работает более 40 тысяч человек. Для него выпускники агровузов — один из ключевых источников квалифицированных кадров. Компания активно взаимодействует с высшими и средними учебными заведениями регионов: знакомит молодое поколение с передовыми технологиями и принципами работы в современном агропромышленном секторе, трудоустраивает студентов и выпускников, проводит оплачиваемые стажировки и студенческие рабочие отряды, поощряет лучших обучающихся аграрным профессиям стипендиями.

Завод в Короче мощностью переработки более 3,2 миллиона голов является крупнейшим предприятием по убою и переработке в РФ. На высокотехнологичном производстве внедрена многоступенчатая система контроля качества. Гости получили возможность посетить все участки производственной цепочки – от убоя до упаковки и отгрузки готовой продукции, узнали, как контролируется высокое качество продукции, приняли участие в мастер-классе по обвалке отрубов свинины, продегустировали производимую предприятием продукцию.

- Сегодня «Мираторг» – это огромный коллектив, сложнейшие инфраструктурные проекты, современное промышленное производство. Поэтому, приоритетным направлением работы агрохолдинга является сотрудничество с региональными вузами и ссузами. Только в 2022 году мы организовали практику для 80 студентов Белгородской и Воронежской областей, трудоустроили 15 человек. Мы заинтересованы в привлечении молодых, перспективных специалистов, готовых учиться и расти, получать новые знания и применять их на практике. Подобные экскурсии на наши объекты позволяют изнутри взглянуть на производственную деятельность. Очень важно, когда лекции и практики преподавателей, которые проходят в учебных аудиториях , дополняются незаменимым опытом от посещения таких масштабных проектов, - подчеркивают в пресс-службе агрохолдинга.