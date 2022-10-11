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Происшествия11 октября 2022 15:13

11 октября ВСУ подорвали под Белгородом цистерны сельхозпредприятия

По предварительной информации жертв и пострадавших нет
Алексей СЕРГУНИН
11 октября. Белгородский район. Снаряды попали в цистерны неработающего сельхозпредприятия. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

11 октября. Белгородский район. Снаряды попали в цистерны неработающего сельхозпредприятия. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

ВСУ обстреливают Белгородский район. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

- Снаряды попали в цистерны неработающего сельхозпредприятия. По предварительной информации жертв и пострадавших нет. На месте находятся глава района Владимир Перцев и оперативные службы, - уточнил губернатор Белгородской области.

Как сообщалось ранее, сегодня, 11 октября, ВСУ обстреляли подстанцию в Шебекино. Снарядами поврежден трансформатор подстанции. В результате от электроэнергии оказались отключены более двух тысяч жителей.

Напомним, что ВСУ атакуют Белгородчину с самого начала специальной военной операции 24 февраля. А 8 октября обстреляли 5 населенных пунктов Белгородской области. Ни разу до этого соседнее государство не обстреливало за одни сутки так много населенных пунктов нашего региона.

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