11 октября ВСУ подорвали под Белгородом цистерны сельхозпредприятия

11 октября. Белгородский район. Снаряды попали в цистерны неработающего сельхозпредприятия. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

ВСУ обстреливают Белгородский район. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

- Снаряды попали в цистерны неработающего сельхозпредприятия. По предварительной информации жертв и пострадавших нет. На месте находятся глава района Владимир Перцев и оперативные службы, - уточнил губернатор Белгородской области.

Как сообщалось ранее, сегодня, 11 октября, ВСУ обстреляли подстанцию в Шебекино. Снарядами поврежден трансформатор подстанции. В результате от электроэнергии оказались отключены более двух тысяч жителей.

Напомним, что ВСУ атакуют Белгородчину с самого начала специальной военной операции 24 февраля. А 8 октября обстреляли 5 населенных пунктов Белгородской области. Ни разу до этого соседнее государство не обстреливало за одни сутки так много населенных пунктов нашего региона.