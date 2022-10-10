Документальный фильм о Лебединском ГОКе отмечен наградами

Отдельной высокой оценки со стороны авторитетного жюри конкурсов заслужили качество режиссуры и применение зрелищных компьютерных спецэффектов в фильме.

Кинофестиваль MineMovie проводится с 2019 года горно-геологическим Форумом МАЙНЕКС совместно с Первым геологическим каналом. Это самое значимое мероприятие в странах Евразийского экономического сообщества для презентации короткометражных документальных фильмов о горно-геологической и металлургической отраслях и людях, которые в них работают. Вышедший при поддержке Металлоинвеста документальный фильм Антона Войцеховского «Тяжелый металл» завоевал первое место в номинации кинофестиваля «Лучший фильм о горном машиностроении»

Ежегодный конкурс «Российская горная награда», лауреатом которого стала лента, учреждён Форумом МАЙНЕКС в 2007 году с целью независимой оценки и популяризации выдающихся достижений в сфере недропользования в России. За время своего существования конкурс стал своеобразным российским «Горным Оскаром», а за право участия в нем борются ведущие компании и специалисты.

Напомним, ранее в этом году «Тяжелый металл» был награжден призом за лучшую режиссуру на Московском международном фестивале корпоративного видео.

Фильм показывает красоту и сложность процесса добычи железной руды и ее превращения в высококачественное сырье для выплавки стали на Лебединском ГОКе. Для съёмок фильма применялись самые современные методы, включая использование спортивных дронов, замедленную съёмку с движущихся камер и другие. Группа из 17 человек работала на комбинате почти 2 месяца, а монтаж и подготовка компьютерной графики заняли около полугода.