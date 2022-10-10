Вячеслав Гладков сообщил об обстреле хутора Масычево Грайворонского горокруга

В результате обстрела в Шебекино погибла женщина. Фото: страница ВК главы Шебекинского горокруга Владимира Жданова.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале об обстреле еще одного населенного пункта за сегодняшний день.

- ВСУ обстреливают хутор Масычево Грайворонского городского округа. По предварительной информации без погибших и пострадавших, 2 дома разрушено, 13 домовладений посечены осколками, - написал глава региона.

В хуторе продолжается подомовой обход с целью выявления повреждений. Все оперативные службы находятся на месте.

Напомним, сегодня, 10 октября, также попало под обстрел село Конопляновка в Валуйском городском округе. ПВО сработали, но кассеты «Точки-У» раскрылись и повредили один частный жилой дом. Жители не пострадали. Также ВСУ обстреляли Шебекино. Есть погибшие - женщина, 74 года с обширными осколочными ранениями. Есть разрушения, по предварительным данным повреждены 3 частных домовладения.