Семьи мобилизованных белгородцев получат помощь от региональных властей

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, военнослужащие беспокоятся о своих пожилых или тяжелобольных родственниках. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Министерство здравоохранения Белгородской области организует полное медицинское сопровождение членов семей мобилизованных граждан. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, военнослужащие беспокоятся о своих пожилых или тяжелобольных родственниках.

- Мы должны выполнить свой долг перед этими семьями, все ресурсы у нас для этого есть, - уточнил губернатор. - Есть семьи, состоящие в гражданском браке. Есть семьи, в которых дети остались от первого брака и заключен второй брак. Помощь должна оказываться всем.

Министерство экономического развития и промышленности региона должно разъяснить порядок и оказать помощь в составлении налоговой отчётности призывникам, которые занимались бизнесом.

- Мы должны оценить, какое количество призывников у нас является предпринимателями или самозанятыми, - добавил Вячеслав Владимирович. - Нужно систематизировать вместе с налоговой инспекцией нашу помощь. Со службой судебных приставов мы уже договорились, что на год исполнительное производство будет отложено.