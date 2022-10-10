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Общество10 октября 2022 8:21

Семьи мобилизованных белгородцев получат помощь от региональных властей

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков
Алексей СЕРГУНИН
По словам главы региона Вячеслава Гладкова, военнослужащие беспокоятся о своих пожилых или тяжелобольных родственниках.

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, военнослужащие беспокоятся о своих пожилых или тяжелобольных родственниках.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Министерство здравоохранения Белгородской области организует полное медицинское сопровождение членов семей мобилизованных граждан. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, военнослужащие беспокоятся о своих пожилых или тяжелобольных родственниках.

- Мы должны выполнить свой долг перед этими семьями, все ресурсы у нас для этого есть, - уточнил губернатор. - Есть семьи, состоящие в гражданском браке. Есть семьи, в которых дети остались от первого брака и заключен второй брак. Помощь должна оказываться всем.

Министерство экономического развития и промышленности региона должно разъяснить порядок и оказать помощь в составлении налоговой отчётности призывникам, которые занимались бизнесом.

- Мы должны оценить, какое количество призывников у нас является предпринимателями или самозанятыми, - добавил Вячеслав Владимирович. - Нужно систематизировать вместе с налоговой инспекцией нашу помощь. Со службой судебных приставов мы уже договорились, что на год исполнительное производство будет отложено.

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